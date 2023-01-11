抗疫的士本周六起停運　患者自行求診毋須通知衞生署

為接送新冠確診者前往隔離設施，港府自去年初聯同的士業界設立專屬的士車隊(抗疫的士)，不過運作期間卻屢屢爆出預約系統漏洞，甚至出現拒載、蕩失路等混亂而遭批評浪費公帑。隨着近日新冠疫情降溫，政府今日(11日)宣布，抗疫的士將於本周六(14日)起停止服務。其後確診者須自行往返醫院或診所求醫，並毋須通知衞生署，但期間須佩戴口罩，亦要避開人多擠迫的公共交通工具或中途在公共場所逗留。

由投入運作至昨日(10日)為止，抗疫的士已完成超過37萬宗行程，整體運作暢順。港府亦呼籲私營醫療機構為確診人士提供醫療服務，以減輕公營醫療系統壓力，若確診者病徵輕微，而又不屬於長者等高風險群組，應考慮使用私營醫療服務。

抗疫的士自去年2月18日起投入運作，並有約400名的士司機參與計劃，原意是為確診者提供免費交通服務，接送他們往返其住所及醫院管理局指定診所、私家醫院或其他醫療或隔離設施。不過，運作期間由於抗疫的士預約系統欠缺核實方式，曾被爆出有人利用漏洞，大坐「免費車」，引起社會關注，而政府更被指處事求其、浪費公帑，另有司機因參與車隊而做到無得休息，更有多名抗疫的哥因此染疫，甚至有患者遇到拒載、蕩失路等問題，過程如同噩夢。