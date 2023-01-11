政府推綠色運輸　議員斥進度緩慢　甚至開倒車

政府早前公布《香港氣候行動藍圖2050》，當中提到推動綠色運輸為其中一項減碳策略，以爭取2050年前達致碳中和。議員陳紹雄今日（11日）在立法會提出無約束力的議案，促請政府訂下更積極的減碳策略，減少運輸的碳排放，並加大力度促進綠色運輸發展。亦有議員批評政府在推動綠色公共運輸上進度緩慢，甚至是開倒車。

陳紹雄指運輸是香港第二大碳排放源，佔碳排放總量約20%，雖政府已制定電動車普及化路線圖等，近年亦使用新能源運輸工具，惟政策仍比鄰近地區落後。他強調未來對於新能源車的保養要求會更高，政府應做好人才培訓，包括設立新能源汽車的技術人員發牌制度，提升專業技工的專業水平。

航運交通界議員易志明表示，在推動電動車的普及化時，應同時制定處理退役電動車電池的安排，因為退役電池仍有儲存電力的能力，從而避免浪費。另一議員葛珮帆指世界各地都積極推行綠色運輸政策，例如深圳的巴士都變成電動車，而英國亦將巴士的車費上限定為2英鎊，從而鼓勵市民少用私家車多用巴士。

議員顏汶羽批評政府在推動綠色公共運輸上進度緩慢，甚至是開倒車。他舉例政府在2020年在財政預算案上預留8千萬港元，資助40部智能小巴在路面行走，惟業界仍持觀望態度，「因為買咗車之後都唔知喺邊度叉電」，他建議政府盡快加設充電站。