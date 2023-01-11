車Cam直擊：父拖三女趕返學　連衝馬路險釀禍

學生朝早瞓過龍就要趕返學，不過路上都要注意安全，尤其近日時有天雨。網上今日(11日)流傳一段車Cam片，只見1名爸爸拖着3名女兒疑為趕返學，從九龍城聯合道及東頭村道交界位置，在多車行駛期間連衝2道紅燈，情況相當牙煙，甚至險遭車撞造成意外。不少網民看罷影片後紛紛狠斥該父親「點做爸爸」，為趕返學「仔女嘅命都唔顧」，直言身教好重要。

從該段約30秒的車Cam片顯示，事發時間為今日清晨7時許，該名爸爸單手擔遮與3名女兒從聯合道一處紅綠燈直接衝向東頭村道位置，期間多部車輛正行駛中，4人衝至東頭村道的紅綠燈位置時，險些被一架的士撞到，幸好司機煞停才沒有發生意外。

惟該名父親似乎仍「唔識死」，在安全島位置待錄片車輛一旁的巴士經過後，繼續帶着3名女兒衝燈，甚至疑似催促女兒們快過馬路，錄片車司機見狀立即響按提醒，4人立即停步，其中1名年齡較大的女兒一度折返安全島位置，而爸爸則與2名較年幼的女兒繼續衝燈。片段引來不少網民留言，均批評片中爸爸「太過份」，認為「(返學)遲到好過無到」不應將趕返學凌駕於女兒們的性命之上，直言「不配做人爸爸」、「生仔要考牌」。