高鐵香港段1.15復運　初期來往福田深圳等　乘客毋須預約

本港與內地首階段無檢疫通關已踏入第4天，高鐵終於有恢復運作消息！港府今日(11日)宣布，經與廣東省及深圳市政府協調，並獲得中央批准後，廣深港高速鐵路(高鐵)西九龍口岸及高鐵香港段將由下周日(15日)起恢復服務。復通初期會恢復往來​香港西九龍站至福田、深圳北及廣州南的站點，以及新增往來廣州東的服務；中途站則包括光明城、虎門、慶盛，另新增東莞南及東莞站。

高鐵西九龍口岸的開放時間與停運前相同，即清晨6時30分至晚上11時30分。口岸將不設預約要求，已購票的乘客只需持有有效的車票便可透過該口岸來往中港兩地。防疫要求方面與其他口岸相同，一般來往兩地的人士均須持有48小時內的核酸檢測無確診結果報告。港府表示，目前與內地通關工作進度良好，本港已逐步邁向完全回復正常的生活，對本地經濟有積極提振作用，並為各行各業帶來正面影響。

另外，九巴亦公布將於下周日高鐵西九龍站復運當天，特快「點對點」巴士「W2」將同樣恢復服務，接駁高鐵西九龍站往來九龍東，市民可乘坐該巴士往返高鐵西九龍站及港鐵藍田站，該巴士經啟德隧道轉車站。