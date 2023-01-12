黎智英兒子乞英干預父親國安案　辛偉誠揚言實際行動跟進

涉嫌違反《港區國安法》的壹傳媒黎智英，其律師團隊近日爆出乞求英國首相辛偉誠介入案件後，黎智英的兒子黎崇恩周三（11日）也跟英國國會議員會面，乞求辛偉誠立即採取行動讓黎智英獲釋，而辛偉誠在下議院回應，揚言英國有權插手香港事務，承諾繼續關注事件，以實際行動跟進。

報道指，黎崇恩與英國國會下議院議員施志安、上議院議員肯尼迪（Helena Kennedy）和奧爾頓（David Alton）會面時，質問為何英國政府不採取任何措施確保他父親獲釋，並敦促英國政府和辛偉誠立即採取行動釋放他的父親。黎崇恩在指父親黎智英是英國公民，而保護公民是英國政府官員和國會議員的責任；他又會見了英國外交部印太事務國務大臣卓雅敏，要求她協助促請英國外相及首相關注黎智英的個案。

英國首相辛偉誠同日下議院就有關事宜接受議員質詢時，表示會繼續關注黎智英事件，並盡快以實際行動跟進事態發展。他又堅稱英國有權介入香港事務，並指根據《中英聯合聲明》，香港的公民自由50年不變。