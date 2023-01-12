二手樓蝕讓　一日至少九宗

未來在土地及房屋供應將不斷增加。

樓價回落，連累部分業主要蝕讓，就算藍籌屋苑都要「蝕本」。東涌映灣園有三房海景單位，減價至1,010萬元易手，連使費料虧蝕約160萬元。

昨日二手市場再現至少9宗損手買賣。美聯物業營業經理黃仲林表示，上述映灣園二座極高層A室，實用面積約971方呎，原業主待辣招鬆綁後打算平手套現，去年中開價1,180萬元，但加息令樓價向下，無奈多次減價，終累計減170萬元獲外區客購入，呎價約10,402元，較2019年購入價帳蝕90萬元，另需損失印花稅等。

向來以用客主導的上車盤及資助房屋都要「慘蝕」。美聯物業首席聯席區域經理馮景廉指，屯門市廣場5座低層A室，實用面積約423方呎，開價530萬元已屬蝕讓價，再減至522萬元成交，呎價約12,340元，原業主持貨約3年帳面虧蝕約78萬元。

利嘉閣地產經理梁均耀稱，房協青衣綠悠雅苑3座中層B室兩房戶，去年中在未補價第二市場放售，上月已減價120萬元，以585萬元冀平手離場，終獲白居二以575萬元購入，呎價約10,589元，約3年帳面貶值約1.2%。

市區盤蝕幅更嚴重。美聯物業首席高級營業經理陳凱廸表示，西營盤瑧蓺中層K室，實用面積約227方呎，剛售530萬元，物業近5年帳面跌價約24%。消息稱，九龍塘賢文禮士一個低層戶售1,500萬元，原業主持貨近6年帳蝕逾170萬元。