東方日報A1：業主蝕本　代理悲觀　撤辣刻不容緩

香港樓價冠絕全球，港府自2010年首度推出「辣招」至今12年，包括實施多項印花稅，惟近月因為地緣政局及加息因素，樓市經歷滑坡，二手市場蝕讓不絕於耳，而發展商減慢推盤速度，更有不少地產代理轉行，各界強烈要求「撤辣」。有議員昨在立法會大會上直指現時環球與本港經濟情況截然不同，去年樓宇成交量直插谷底，較2021年大跌四成，亦屬1997年以來最低，質詢政府會否應重新檢討辣招的需要，又指辣招成為居民置業的「絆腳石」，且令發展商收購舊樓成本大幅增加，又質問政府若不撤辣，有何措施協助無能力「上車」的市民。惟房屋局局長何永賢指辣招「行之有效」，毋須調整相關管理措施；若撤辣，隨着香港與內地通關，或會出現炒賣情況。

地產及建造界議員龍漢標指過去因要壓抑外來、投資、投機需求，優先照顧本港居民，因此推出辣招，但如今情況截然不同，認為政府需要「撤辣」。何永賢回應指額外印花稅、買家印花稅、新住宅印花稅項推行以來一直「行之有效」，而非本地個人和公司在香港的樓宇成交量自推出辣招以來低，未來需要按照樓價變化速度幅度、住宅樓宇成交量、供應量、經濟展望、整體市場氣氛等情況調整辣招。

何續指目前本港樓市變化屬「有秩序調節」，目前毋須調整相關管理措施，又稱留意到住宅物業成交量有所下跌，但今年同樣有利好因素，隨着香港與內地通關，經濟活動恢復，政府要小心處理「撤辣」問題，若貿然「撤辣」可能會被市場乘機炒作，刺激本地市民對物業的需求，甚至作短期炒賣。

但龍漢標聽罷何回覆，斥政府隱藏去年一手、二手樓宇成交量較2021年大幅下降四成的數據，屬1997年以來最低，又質問政府有甚麼具體措施助有能力供樓、無能力「上車」的市民。何回應指目前隨住通關和經濟活動的恢復，「要好小心處理」不能貿然撤辣。

針對目前許多首次置業人士透過「呼吸plan」購買樓宇，即申請九成樓宇按揭，但因銀行不斷加息，不少物業資不抵債。新界鄉議局主席劉業強指2022年第3季負資產個案大增9倍至500多宗，問及當局有何措施防止大量負資產個案湧現，衝擊金融系統。何永賢回應，雖然負資產個案由去年第二季50多宗，升至第3季的500多宗，但仍較2008年金融危機的超過一萬宗，以及2003年「沙士」期間超過10萬宗為少，她指市民要小心留意按揭條款，政府暫時看不到負資產個案有急速上升的情況。

議員郭偉强指出，首置住宅物業從價印花稅的第二標準稅率第一級別為200萬元以下樓宇只需100港元從價印花稅，但指標從2007年沿用至今，16年未改過，而目前上車盤動輒500萬港元起跳，從價印花稅達到10多萬元，認為政府政策要與時並進，將200萬元門檻提高至500萬元。何指政府會考慮此建議。

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