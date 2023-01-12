高鐵香港段1.15復運　初期共1萬張車票　將與內地商長途車安排

港府宣布，經與廣東省及深圳市政府協調，並獲得中央批准後，廣深港高速鐵路(高鐵)西九龍口岸及高鐵香港段將由下周日(15日)起恢復服務。初期班次包括往來香港西九龍站至福田、深圳北及廣州南的站點，以及往來廣州東的服務。運輸及物流局局長今早(12日)會見傳媒時表示，初期售票總數1萬張，包括北行、南行各5000張，毋須預約。他又提到，廣州東與香港的鐵路服務需求一向大，估計會很受歡迎，尤其西九龍站附近M+及故宮博物館等旅遊景點，亦增加高鐵服務吸引力。

林續指，直通車方面，當局會繼續檢視高鐵在廣州東站的運作，並按實際情況需要，再檢討現有直通車服務的路向。而長途車涉及途程多、長，故需要更多時間與內地相關單位聯繫，重申需視乎西九龍站的運作情況，陸續回復長途車服務，惟現時無通車時間表。

港鐵公司香港客運服務總監楊美珍透露，今日中午12時起可透過12306網站或手機程式買高鐵票，而西九龍車站今午2時亦開放賣票。

鐵路工會聯合會主席林偉強在電台節目表示，復運初期人手緊張，港鐵需調派其他車站職員協助支援，會加劇部分車站人手緊張的問題，職員有機會要調更或超時工作以支援車站情況，他期望港鐵公司盡快增聘人手。林續指，目前未知長途線如何安排。高鐵自本周日(8日)已試運，每日開10多班車，情況暢順，與以前操作沒有分別，不過，內地盛行的電子票，本港市民或需時適應。

同場的議員田北辰則認為，前往廣州東服務取替了城際直通車，一地兩檢之下料可節省半小時。如無意外，復運初期每日可開38對車，相信未必會坐滿，預計春運後可恢復高鐵長途線。他又指，爭取，每日有一班香港來往廣州東快車(不停中間站)，車程只需70至75分鐘，與廣州「打通」。