大灣區航空東京線今早首航接載逾150人　南韓首爾航點下周二起飛

踏入新一年，由深圳東海航空董事長黃楚標創立的大灣區航空延續去年強勢，由香港往來東京成田的新航線今（12日）早首航。就過去兩星期日本當局曾向來自港澳的航班實施限飛令，惟最終宣布撤銷，黃楚標在首航典禮上指航班一度受影響，但幸最終能如期出發。

大灣區航空行政總裁許漢忠透露，首航機共接載逾150人，載客量超過80%，並指日本是香港人最喜歡的旅遊地點之一，首航機票去年12月才開賣且反應理想。隨著本地入境措施已放寬等，他相信需求會增加。旅客伍先生一家三口表示，疫情下已3年無外遊，適逢首航機會難得，故專程與10多位朋友前往當地旅遊5天。

運輸及物流局局長林世雄出席首航儀式致辭時表示，大灣區航空在「疫」境下成立，在本港及世界各地開展籌備工作、取得相關的營運牌照，並成功在去年7月份正式首航泰國曼谷，實在是來之不易。東京是大灣區航空繼曼谷和台北之後的第三個航點，相信大灣區航空的持續發展，將能夠為旅客提供更多元化的航空服務，進一步強化本港以至粵港澳大灣區與世界各地之間的航空交通連繫。隨着本港跟內地與世界各地重新聯通，本港的航空業正逐步重回正軌，當局期待繼續與業界攜手努力，更好發揮香港作為國際航空樞紐的角色，共同為本港航空業締造更蓬勃的發展。

大灣區航空由即日起，每日提供一對航機往返香港與東京成田國際機場，出發時間為早上9時20分，下午2時50分抵達東京；回程航班則於下午4時起飛，晚上8時15分抵港。除了東京新航線，大灣區航空目前另提供曼谷、台北航線，累計營辦3條航線，而南韓首爾航線亦將於下周二（17日）起投入服務。另外，大灣區航空早前指正計劃籌組多個航點，包括北京、上海、武漢、杭州、馬尼拉、大阪等，但具體仍視乎各地防疫措施放寬程度；航空公司目前引入3架客機，預計今年初運力將接近飽和，故已計劃年內再引進2至3架飛機。