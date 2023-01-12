議員批綠色運輸欠缺誘因　促多推廣新能源公交

政府致力推廣綠色運輸，但研究多年後，綠色公交寥寥可數。立法會今日(12日)通過促進綠色運輸發展的無立法效力議員議案。有議員直言政府缺乏氣魄，未有提供足夠誘因讓公共交通使用綠色能源，形容「講咁多年得幾架(車)，笑大人個口！」政府則回應指，會要求巴士公司在合理情況下，盡量採用最環保的巴士。

議員陳克勤引述報告指，每年約有2,000人死於空氣污染，新能源汽車在港發展十多年，但仍有電池充電位不足等問題。他續稱政府不單止要推廣私家車，更要推廣新能源公交，但過去投資數十億港元仍停留在試驗階段，應用「大棒」限制公共交通公司替換一定數量的新能源汽車。議員鄧家彪指，明白電動巴士或難以行走山路、電動的士長期行駛，充電會出現困難，故認為政府要大力發展電動小巴。他批政府欠缺魄力、未有設下關鍵績效指標(KPI)，形容「講咁多年得幾架(車)，笑大人個口！」

運輸及物流局副局長廖振新指，政府要求專營巴士公司購買新巴士時，在合理可行情況盡量採用最環保的巴士，以使用零碳排放為目標，但指出可使用在港的雙層巴士型號不多。環境及生態局局長謝展寰指，本港約有5300公共充電器，會繼續提升停車位充電器比例到百分百，3年內額外提供7000個，並會徵收電費。他又稱，會籌備在部分公共運輸交匯處、的士站、小巴站建設充電設施。