搓胸摸下體兼舌吻　祖父非禮孫女囚40個月　官斥「為老不尊」

八旬保安員被指自2013年開始，涉嫌趁着與年幼孫女獨處時，不但舌吻女童，更摸孫女胸部及私處。女童向居於內地的父母透露事件後，卻反遭祖父母責難，指「就算做過都唔可以講出去」，而女童父母為了讓女兒可繼續留港讀書，更要她向祖父母下跪叩頭道歉。該保安員經審訊後，早前被裁定3項非禮罪罪成，押後至今日（12日）在區院判刑。法官王詩麗狠斥被告為老不尊，行為有異倫常十分可恥，判被告入獄40個月。

81歲被告T.S.H，被控於2013年1月至2018年7月間，在香港一單位3度非禮當時4至10歲的X。控方案情指，X的父母居於內地，X自2013年始與被告等同住。案發期間，被告乘其妻外出晨運及或與X獨處一室時，用手摸X的外陰及胸部，又吻X及把舌頭伸進X口中，向X指「畀爺摸吓，爺爺錫你先摸」。X對有關行為感到惡心及不適。至前年4月，X向老師道出事件，最終交警方跟進。

法官今判刑時指，被告作為事主祖父，年紀較女童大約68歲，他卻違反誠信，濫用事主信任，趁事主父母不在港時「一而再，再而三」犯案，女童無力反抗，形容案情嚴重。報告顯示，罪成後被告仍不認錯，法官批評他沒有反省或悔意。女童的相關報告則指出，事主事後情緒波動，她有自殺念頭，患抑鬱症及創傷後壓力症，需要長期接受心理治療。另外，事主須出庭作供，承受很大壓力，一旦被告罪成入獄，又會擔心祖母說她壞話。法官形容她處於兩難局面，年紀如此小就要承受莫大打擊，令人痛心。法官以判囚12至27個月作3罪量刑起點，考慮到量刑整體性，下令部分刑期同期執行，判入獄40個月。

案件編號：DCCC 1059/2021