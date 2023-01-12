手機「變臉」APP助騙徒冒認身份　3男女開假戶口貸款被捕

警方於去年7月先後接獲2男1女受害人(38至39歲)報案，分別聲稱自己收到不明追數信，或於查核信貨紀錄時，發現一筆於2021年的借貸紀錄，懷疑有人冒認自己身份，開立虛擬銀行戶口並申請私人貸款。荃灣警區科技罪案組經追查後，鎖定涉案犯罪團伙，先於去年8月在黃大仙拘捕集團30歲男主腦，並再於昨日(1月11日)在元朗及黃大仙拘捕另外兩名26及29歲女子，分別涉嫌「詐騙」及「處理相信或已知道從可公訴罪行之利益」(俗稱「洗黑錢」)。

據了解，集團男主腦曾任職非牟利機構，與3名事主為前同事關係，不排除主腦利用職務之便，非法獲得事主的身份證、銀行文件及稅務文件等資料，並透過誘使受害人使用手機「變臉」應用程式，獲得其自拍片段，從而通過虛擬銀行網上開戶的人面識別步驟。主腦亦事先安排另外兩名女成員開立兩個虛擬銀行戶口，以熟悉開戶流程。詐騙集團一共開立5個虛擬銀行戶口，並分別獲批出20至40萬港元私人貸款，總額約180萬港元。

行動中，警方檢獲多部懷疑涉案電話及一批銀行文件，正與銀行保持聯繫，以繼續調查案件，不排除有更多人被捕。呼籲市民小心保管個人資料、肖像及私人文件等，如懷疑受騙應立即向警方求助。