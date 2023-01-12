巴西抵港變壓器藏800萬可卡因　提貨裝修工被捕

香港海關至今年初，與內地緝私部門展開代號「雲戰-斷流2023」緝毒行動，打擊跨境走私毒品活動，並於1月1日在赤鱲角香港國際機場，根據風險評估抽查一箱由巴西到港，共重62公斤的變壓器，從中搜出約9公斤毒品可卡因，市值約800萬港元。海關與內地執法部門根據情報交流，鎖定涉案男主腦，並於本月10日該名51歲男子收貨後，以涉嫌「販運危險藥物」將其拘捕歸案。海關亦一度拘捕另一名懷疑與案有關28歲男子，惟他已暫時獲釋。

海關指，涉案變壓器X光影像顯示內部有可疑空隙，拆開後發現各變壓組件由高壓銅線包住，但銅線之間接駁位只有膠紙、尼龍布條連接，情況惹人懷疑。關員將銅線拆開後發現各組件「真身」竟為焊接簡陋的鐵柱，遂安排鐵柱進行獨立X光檢驗，發現內部結構異常，相信被人淘空藏毒。關員其後撬開鐵柱頂部，發現販毒集團試圖以混凝土密封鐵柱內部，以隱藏涉案毒品。

海關毒品調查科隨即與內地部門展開情報交流，鎖定涉案本地男主腦，相信他透過遙控操縱，利用內地物流公司以迂迴路線販運涉案毒品。及至本月10日下午4時，該箱變壓器運抵九龍塘一獨立屋地址，51歲男主腦在屋外收貨後，隨即將變壓器推入屋內，至當晚7時再次步出時，當場被關員截獲，並押返屋內搜查，檢獲已被拆散的變壓器及可卡因毒品。

被捕51歲男子為獨立屋的室內裝修工人，相信他等待其他工人收工離開後，獨自拆開變壓器取出毒品，他將被控一項「販運危險藥物」罪。而調查期間，海關亦曾拘捕另一名28歲男子，懷疑他與案有關，並曾協助搬運涉案變壓器，惟他已暫時獲釋。海關將繼續追查毒品來源及銷路等，不排除有更多人被捕。