未立例禁餵飼野鴿　罰款過低犯禁者眾　議員：當政府無到

野生動物餵飼問題猖獗，為加強監管政府早前就提出《2022年〈1999年禁止餵飼野生動物公告〉(修訂) 公告》。立法會今日（12日）舉行會議討論內務委員會就相關議題研究的報告的議案，多名議員均認為現時本港野鴿滋擾問題嚴重，質疑是次修訂為何沒有涵蓋野鴿，促請政府盡早修訂。亦有議員憂慮條例修訂後，當局會要求大幅增加人手。政府回應承諾未來會將野鴿納入條例規管，政府將在今年內向立法會提交條例。

議員周浩鼎和葛珮帆，同樣指出現時野鴿滋擾問題嚴重，而現時政府針對非法餵飼野鴿的罰款過低，形容市民「根本當你無到」，質疑修例為何不包括野鴿，促請政府盡早修例大幅增加罰則，同時加強人手處理。議員謝偉銓則擔憂，修例加強遏止野豬餵飼活動後，政府無力做好執法和宣傳教育工作，無法有效禁止和改變市民餵飼野生動物的習慣。他又擔心環境及生態局，會借詞有新法例、新工作，所以又要求大幅增加人手，要求當局精簡流程，減省過時和不必要的工作，充分善用現有人手資源。

環境及生態局局長謝展寰解釋近年野豬滋擾不斷，處理野豬問題要從根源著手，除改善郊野地方垃圾設計，斷絕野豬食物來源外，亦需遏止市民餵飼野豬問題，所以政府提出有關條例。他又承諾會將野鴿納入條例規管，政府將在今年內向立法會提交條例。