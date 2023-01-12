港航擬增聘千名員工　機組人員加薪8%　料運力年底達疫情前75%

隨着全球旅遊業復甦，機位需求迅速大增。香港航空今日(12日)宣布，計劃於今年內，增聘1,000名員工，以支持營運需要及未來增長，同時宣布向全體員工加薪，今年1月1日起生效，有關詳情將個別通知員工。

香港航空表示，目標於今年底在本地及海外共聘用1,000名新員工，包括120名機師、500名機艙服務員和380名後勤人員。加薪方面，其中機組人員將會加薪8%，飛行時薪另加10%；後勤員工亦會加薪5%，以及5%的季度酌情花紅，此花紅將與公司業績及個人表現掛鈎。

香港航空預計，自1月起，其航班營運數量將增加到每天30個航段，達到疫前30%水平；飛行航點亦恢復至15個，包括東京、大阪、沖繩、札幌、首爾、台北、曼谷、馬尼拉、河內、北京、上海、杭州、南京、成都和海口，相當於疫前約50%水平。直至今年底，公司預期整體運力可恢復至疫前75%，到下年年中則可全面恢復。

香港航空主席侯偉表示，過去數月捉緊每一個旅遊復甦機會，業務穫得持續增長，當中以日本市場最為突出。而隨著中國內地取消旅遊限制，將成為下一個重要業務市場，因此自1 月10日起，每星期往來中國航班增加一倍至35班。