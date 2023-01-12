騙徒冒股票經紀行騙　證券公司4個月收5000詐騙短訊舉報

一名男會計師早前在社交軟件WhatsApp結識一名冒認投資平台的股票經紀，墮網上投資騙案，損失210萬元。相關證券公司今(12日)表示，近月收到近5,000宗有關偽冒該證券公司短訊之查詢，已就有關情況向警方報案，並獲立案調查，同時已去信通訊事務管理局辦公室，提醒市民對可疑訊息保持高度警惕，慎防受騙。

新聞稿指出，自發現詐騙短訊以來，該公司早於去年9月就事件報警及通知相關監管機構，本月更3度報警，但騙徒仍猖獗，據統計，自去年9月至今逾4個月，共有近5,000宗查詢與詐騙短訊有關，平均每月過千宗，數字驚人。該公司已在網站及應用程式當眼位置登出反詐騙公告，及加強了相關投資者教育內容。

而由於本港的《非應邀電子訊息條例》規定商業電子訊息發送人須提供清楚及準確的發送人資料，但未有規定實施發送者號碼註冊制度以過濾垃圾訊息，故身處境外的騙徒可能會透過不同渠道收集市民的聯絡資訊，從而將附有詐騙內容和加上偽造發送方名字的即時短訊四處發送，招搖撞騙。該公司強調，員工不會透過發送短訊或任何即時通訊軟件的方式給予投資建議及組織投資諮詢活動。