在職期間遭非禮　印傭入稟向前僱主及僱傭中心索償

已婚康文署高級康樂事務經理前年涉嫌13次在住所非禮其印尼籍女傭，摸大腿和肩膊之餘，更吻對方臉頰和嘴唇。他被裁定13項控罪全部成立，去年4月被判囚36星期。案中印傭昨日（11日）入稟區域法院，民事控告涉案前僱主及相關僱傭中心等人士，指他們違反《性別歧視條例》，要求他們賠償。但入稟狀中並沒有提及索償金額。法庭已將案排期在3月23日作首次聆訊。

原告以「XYZ」作代號，5名被告依次是涉嫌非禮的前僱主巴廷明、廣源貿易公司（Sumber Makmur Trading Co.）、楊中目（音譯）、家亮僱傭有限公司（Home Care Employment Agency）及賴其成（音譯）。入稟狀中指，第2至第4被告是相關職業介紹所及有關人士。

原告指稱，她於2021年1月15日至同年6月，在首被告位於元朗公庵路白沙村住所當家庭傭工。原告指，2021年2月，她因遭首被告妻子責罵而感失落，首被告於是帶原告到她睡房，着她別感不快，期間首被告曾觸碰她的手臂，並將她拉往自己，歷時約5至10秒。原告指，這是首被告第一次在她不同意下接觸她。而在往後的3個月，被告曾13次非禮她。原告之後向警方舉報，結果首被告被起訴及定罪。

案件編號：DCEO2/2023