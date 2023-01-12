七號滅火輪全球第一艘獲認證防核生化輻　助撤受影響市民

消防處的七號滅火輪於2020年底投入服務，為全球第一艘獲船級社認證民用具備防核生化及輻射功能的高速滅火輪，除負責維多利亞港及東面水域的滅火救援任務外，還可有效處理化生輻核事故，協助撤離、監察污染物水平及清除受影響人士身上污染物，每小時能為18人洗消。此外，該滅火輪去年差不多每日都接載離島區確診者前往市區，確診者上岸後再轉乘抗疫車輛往隔離設施。

海務及潛水區指揮官霍兆邦表示，七號滅火輪有兩大特點，其一是船速快，最高時速達35海里，由中區滅火輪消防局往長洲只需20分鐘，往西貢對開海域約30分鐘，大大縮減海上滅火救援時間。其二是該滅火輪配備應付化生輻核事故的裝備，有效處理相關事故，他舉例，如大亞灣核電廠倘發生事故，滅火輪負責撤離東平洲島上人士。至於洗消的流程，危害物質事故支援隊署理助理消防區長梁灝瑜指，化生輻核事故中受污染的人士上船後要經過一條洗消通道，依次為脫衣區、清洗區、監察/穿衣區及等候區，有需要的可到救護房間接受治理，各倉的氣壓由低壓到高壓，利用氣體流動原理，確保受污染物質不會帶到船艙內。

海務及潛水區助理消防區長陳如海提到，該滅火輪有化生輻核檢測系統，監察船內及船外的空氣，如檢測到有輻射或生物危害等，會亮起警報燈及響起蜂鳴器。此外，船上亦有空調及化生輻核室，調控船艙空氣溫度、過濾空氣及維持駕駛室和船艙的空氣壓力，配備軍事級別的高效能過濾器。七號滅火輪於2015年開始籌備建造，造價8,700萬元，2020年底投入服務，停泊中區滅火輪消防局，船員連載客量共107人。該滅火輪有兩台獨立消防泵，出水量每分鐘1.5萬公升，配備兩台遙控水炮/泡炮，射程達100公尺遠，另有8個出水口作滅火之用，設有的水廉系統亦可於滅火及輻核事故期間保護船體。