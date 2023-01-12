下周一起非港人不獲免費接種疫苗　首批非本地人今來港打二價

隨着中港兩地正式通關，政府今日(12日)表示，下周一(16日)起非香港居民將一律不獲免費接種，如有需要可自費到私營機構接種。有醫療機構今日迎來首批已預約的非香港居民接種疫苗。該醫療機構現時已有約50個預約，並有多個旅行團表示有意安排接種，預料3月至4月期間達接種高峰期。有接種人士表示疫苗價格稍貴。

接種前護士先詢問市民的打針紀錄及過敏情況，並會展示即將接種的疫苗，以免出現打錯針，整個接種流程約3分鐘。持雙程證留港的梁太是本日首批接種人士，曾接種3針科興疫苗，她表示一針要價1,880港元稍貴，但近日通關，風險較高，因此來港接種二價疫苗。

尚至醫療醫務總監郭寶賢指預約的人數逐漸增加，現時接收逾300個相關查詢，惟最近內地不少民眾感染，未能立刻接種疫苗，認為接種的高峰期會延遲至3月至4月期間，又指按過往經驗，旗下的中心每日可提供約1,000針二價疫苗予非本港居民接種。

政府今日表示，如有需要可自費到私營機構接種，如個別非香港居民在下周一前曾在政府接種計劃下接種疫苗或已持有政府接種計劃預約登記，並符合逗留規定，即逗留期限由接種額外劑數的新冠疫苗當日起計須不少於30日，他們須在預約及前往接種點接種疫苗時出示相關的接種或預約紀錄，經核實相關紀錄後才會獲安排接種。