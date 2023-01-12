規管使用異性洗手間涉歧視　跨性別人士申覆核

一名未完成整套性別肯定手術的跨性別人士，在進行性別過渡期間，因其身份證的性別仍為女性而未能進入男公廁。他指現時根據《公廁（行為及舉止）規例》對於性別的狹窄定義，未更改身份證性別的跨性別人士進入「異性」公廁會觸犯法律，認為對其構成不公及歧視，因此早前入稟高院申請司法覆核，要求推翻該條指他入異性公廁會犯法的條例。案件今日（12日）於高院開審，申請方指以身份證性別規管跨性別人士使用洗手間的權利是不合理且構成歧視。

申請人代號K，答辯人分別為環境及生態局局長及律政司司長。本地跨性別團體「跨青時刻」今亦有到庭支持申請人。K正在進行性別過渡，需進行為期一年的「真實生活體驗」，讓其順應自己性別認同的方式生活，K亦獲得醫生發出俗稱「廁所紙」的醫學證明，證明他有需要使用男廁作為真實生活體驗生活一部分。但是在法律上並不承認該廁所紙，故他進入男公廁仍可被檢控。

據K的代表律師庭上稱，現時的性別指定洗手間制度，對跨性別人士造成相當大的影響，也妨礙他們實踐自身性別認同。在現行制度下，只有完成下身性別肯定手術後，方可更改身份證性別登記。但如該人士為外國人，則可透過更改自己在護照的性別，讓可以進入異性公廁不被檢控，可見現時的政策會對K構成不公。律師指相關的證策確對K構成歧視，且侵犯其人權，而在考慮相關政策時亦需考慮平衡對他人的影響，以及對他的人權的侵犯。律師指容許K進入男廁，並不會影響到他人或危害到社會，亦不會侵犯到其他使用者的私隱權。相反如禁止跨性別人士使用其性別認同的洗手間，則會對跨性別人士造成嚴重的影響，尤其是心理上的焦慮。

案件編號：HCAL 646/2022