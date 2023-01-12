涉呃選舉開支6.8萬　2020年立會候選人林兆彬岑崇尚被通緝

廉政公署獲裁判官今(12日)簽發手令，通緝2名2020年立法會換屆選舉九龍西地方選區候選人林兆彬及岑崇尚(均31歲)，他們屬同一名單，涉嫌向選舉事務處提交虛假選舉申報書，以及企圖欺詐選舉開支共約6.8萬港元。2人目前已離開香港。

二人同樣面對2項罪名，即一項作出提交虛假或具誤導性的選舉申報書的舞弊行為，及一項企圖欺詐。他們涉嫌在2020年立法會選舉中作出舞弊行為，在提交的選舉申報書內作出明知屬虛假或具誤導性達關鍵程度的陳述，即表示他們購買了多項電子產品，招致選舉開支共約6.8萬港元。兩人又涉嫌向選舉事務處訛稱購買了選舉申報書內列明的電子產，意圖詐騙而企圖誘使選舉事務處向林兆彬支付相關選舉開支。他們報稱購買了4部手提電話、3部手提電腦及4套相關軟件、3部平板電腦及兩套相關配件，以及一部電視解碼器。

選舉事務處查核2人的選舉開支申索時，發現部分電子產品在政府宣布該選舉延期當天購買，要求他們提供進一步資料，2人其後回覆，指電子產品僅為選舉而購買。選舉事務處不信納其解釋，並將事件轉介廉署。廉署調查發現，其中約值5萬港元的電子產品購於政府宣布選舉延期舉行後當晚，另外約值1.8萬元的電子產品則購於同年8月7日至10日期間，而發票日期則被填報一個較早的日期，即同年7月31日。《選舉(舞弊及非法行為)條例》第20條訂明，候選人如在選舉申報書作出明知虛假或具誤導性達關鍵程度的陳述，即屬舞弊行為。