2男被控參與油麻地暴動　被判罪成還押候判

2019年11月中警方封鎖理工大學期間，有市民於油尖旺等一帶聚集，試圖以「圍魏救趙」方式分散警力，營救被困理大的示威者。2名被指當時在油麻地參與暴動的男子否認暴動罪，早前於區域法院受審，至今天（12日）被裁定罪成。暫委法官葉啓亮指，證據顯示2人不是旁觀者，而是有份參與暴動。法庭下令他們還押至1月27日，屆時會先聽取辯方求情，再決定是否當日判刑。

2名被告分別是陳卓賢（21歲、學生）及黎鈞堯（28歲、菜檔東主）。他們同被控於2019年11月18日，在油麻地窩打老道與咸美頓街一帶參與暴動。陳另被控1項管有物品意圖摧毀或損壞財產罪，指他管有1包索帶。陳在香港都會大學修讀攝影相關課程，他辯稱當日是到現場拍新聞照片交功課。黎稱當時送女友回到她的尖沙咀住所。

法官不接納2名被告的證供。法官指，陳卓賢所修讀的課程大綱顯示，老師的要求是揀選記者所拍的新聞照片再作評論，而非自己去拍攝，何況作供期間他不時迴避，自打嘴巴，令人難以信服。至於黎鈞堯方面，法官坦言其說法不合理。法官指出，示威者在場投擲約250枚汽油彈，警方亦發射不少催淚彈及橡膠子彈，即使距離較遠，也必然意識到現場發生暴動，常人定會盡快離開。然而，2名被告卻刻意前往，並長時間逗留，再加上考慮到2人的衣着和裝備等，裁定2人暴動罪成。至於陳的管有物品意圖摧毀或損壞財產罪，由於法官不能確定索帶唯一用途是摧毀財產，故裁定罪名不成立。

案件編號：DCCC 755/2020