年廿七驟跌至最低11°C　打鼓嶺僅7°C最凍　虎年末或發寒冷警告

年近歲晚天氣寒，冷鋒過後卯兔來。下周便是虎年最後一個星期，天文台預測一道冷鋒會在下周日(15日)吹至，當天氣溫開始驟跌但仍有微雨，小心濕凍！受隨後的強烈東北季候風影響，下周初至中期寒冷且天色好轉，其中下周二(17日)最低氣溫為攝氏11度，當天打鼓嶺更只有攝氏7度，全港最凍，天文台或發出今年首個兼虎年最後一個寒冷天氣警告。隨後的年廿八至年三十(19日至21日)則稍有回暖，但農曆除夕當天氣溫仍低見攝氏14度，市民過年記得着大衣迎新年啦！

一股海洋氣流會在未來一兩天為廣東沿岸帶來溫暖有霧的天氣，但預料一道冷鋒會在下周日日間橫過華南沿岸。根據分區天氣預測，下周最凍的周二當天全港最低氣溫均在攝氏12度或以下，新界有5區更為寒冷，最低氣溫均低於攝氏10度，其中打鼓嶺只有攝氏7度，全港最凍，而上水、大埔、石崗及流浮山亦僅有攝氏9度。

而九天天氣預報顯示，明後兩天(13日及14日)氣溫維持在攝氏19至25度，期間大致多雲有幾陣雨或微雨，且有霧；下周日至周三(15日至18日)氣溫顯著下降，期間最凍只有攝氏11度，除下周日會有微雨外，其餘3天部分時間放晴及乾燥，早上天氣寒冷；而隨後的年廿八至年三十氣溫稍微回升，最低約在攝氏13及14度，大致天晴且乾燥，早上仍然相當清涼。