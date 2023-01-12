立場新聞案續審　鍾沛權否認為參與初選者「戴光環」

《立場新聞》出版公司Best Pencil（Hong Kong）Limited、其董事兼前總編輯鍾沛權及前署理總編輯林紹桐，被控串謀發布及或複製煽動刊物罪，案件今（12日）繼續在區院審訊，續由鍾沛權作供。鍾否認為泛民初選的參與者「戴光環」，又指言論自由十分珍貴，不應隨便施加限制，認為含糊的法律界線會造成寒蟬效應，對言論自由損害「實在太大」。

鍾沛權認為，所謂「光復香港」，其實是市民希望建構理想中的香港，並不必然指向港獨；而「攬炒」亦不等於推動暴力衝突。他指社會運動是民情抒發、民意表達，並非政治炸彈。他認為2019年社運不足以推翻一國兩制，形容國家政權好安全。雖然2019年衝突畫面似乎很激烈，但與外國暴動比較，破壞或阻礙程度不是最高。

鍾表示他作為傳媒工作者，其意圖很純粹，就是做好新聞，記錄事實報道真相，及呈現各方意見。立場會廣泛報道某些新聞，是因為它有新聞價值，強調不是想「炒作」，也無意「反中亂港」。此外，鍾坦言對參與泛民初選的人被捕感到意外、震撼，又認為即使某被告被定罪，其言論仍有公共性，因此他認為可以亦值得報道，但否認是為他們「戴光環」。就着立場與羅冠聰的訪問，當中提到12港人事件，鍾稱只是如實記錄，否認妖魔化內地司法制度。

案件編號：DCCC 265/2022