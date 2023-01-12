政黨促向本港市民再派5000元　並向過夜旅客派消費券

政府正就新一份財政預算案作諮詢。有政黨今日(12日)會晤財金官員，並就財政預算案提出14項建議，當中包括建議政府向市民再推出不少於5000港元的電子消費券，以刺激本地消費；向訪港「過夜旅客」派發每人1000港元的消費券，以吸引到訪及旅遊。有議員亦建議豁免首置者全數住宅物業印花稅，樓價上限800萬港元。

議員陳克勤指，消費券對本港經濟有提振作用，對市民而言亦是應急錢。被問為何主張派發5000港元的消費券而不是10000港元，陳指政府需就財政壓力、市民需求及援助中小企之間作出平衡。至於向過夜旅客派發1000港元的消費券，陳形容是「小小誘因」，因為過夜旅客不會只消費一千幾百，鄰近地區都向旅客附送船票、車票，認為香港亦要推出措施吸引遊客到訪。

議員林琳認為過夜旅客帶來高增值消費，消費券可以由二維碼發放。她又建議政府向本地旅遊業及跨境客運運輸業提供「復業資助額」，當中包括每部跨境旅遊巴獲10萬港元支援費、跨境出租車獲8萬港元支援費，並提供通關前車輛維修支援費用等。

本地支援方面，議員葛珮帆建議豁免首次置業者全數住宅物業印花稅，樓價上限800萬港元。她又建議政府要設立聘請外傭開支扣稅額、將子女免稅額由12萬提高至13.2萬港元、寬減薪俸稅及個人入息課稅，上限1萬港元等。