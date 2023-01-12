建賈炳達道聯用大樓起爭議　楊永杰斥市建局「打劫」政府用地

市建局早前公布啟動九龍城位於賈炳達道的重建項目。九龍城區議會今日（12日）討論興建賈炳道聯用大樓時，有立法會議員直斥市建局「打劫」，批評該局已「打劫」政府用地，還要向政府申請撥款。另有多名議員反映區內停車位不足問題，要求政府增加車位，興建智慧停車場。市建局回覆指，不全資興建聯用大樓是按政府指引去做。

重建項目將佔用包括九龍城街市在內的「政府、機構及社區」用地，以重建為商住項目，公共設施則被遷至九龍城廣場旁的一部分賈炳達道公園，並興建一座佔地約6,600平方米的聯用大樓，主要用作市政、文康和醫療等設施，以及在該址重置九龍城街市。

身兼九龍城區議員的楊永杰批評，市建局既然「打劫咗」整個賈炳達道街市，用屬於政府的街市興建私人樓，還要向政府申請撥款建聯用大樓做法不當，質疑該局為何不全資興建大樓。他又認為九龍城停車位不足，要求政府增建車位予市民使用；另一區議員何華漢指九龍城是美食天堂不少人都會到該區消費，車位不足令違泊問題嚴重，問到市建局能否設智能停車場以增加車位。

市建局總監(規劃及設計)區俊豪解釋指，不全資興建聯用大樓是因為跟從政府指引去做，同時當需維持合適的現金流，九龍城區有眾多重建項目，若然是次全資興建，日後可能又需向政府重新申請資金。他又表示，聽到議員對於停車位的意見，承諾會考慮加設智慧停車場。