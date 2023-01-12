牙科治療師空缺率18%　政府稱未能調配為公僕洗牙

公營牙科服務不足外，專為公務員提供相關服務的人手亦短缺。立法會相關委員會早前要求政府允許牙科治療師提供基本牙科治療，但當局回覆指該職系主要在8間學童牙科診所工作，現正值退休潮，空缺率達18%，人手僅能勉強維持學童牙科保健服務的運作。

公務員事務局回覆立法會公務員及資助機構員工事務委員會，指近年小學學童人數雖下降，但由於牙科治療師職系正值退休潮，因此人手呈現短缺。截至2022年12月1日，牙科治療師職系的職位編制及實際人數分別為298及244，空缺率約為18%。以目前的人手狀況，衞生署僅能勉強維持學童牙科保健服務的運作，因此未能調配人手為公務員及合資格人士提供洗牙服務。

為吸引更多人士加入，當局會探討安排部份合資格人士於私營牙科診所接受洗牙服務的可行性，而衞生署已於去年10月底邀請私營牙科診療機構提交意向書，以評估市場對提供洗牙服務的意向及營運服務的興趣，不少私營牙科診療機構已表示有興趣參與。如評估後認為可行，會爭取於今年年中以先導計劃形式進行，相信此項措施將有助紓緩因不少求診人士受疫情影響需更改約期而導致大量積壓個案，以及人手不足導致公務員及合資格人士輪候牙科福利時間過長的情況。