先人遺體被別家錯領火化　遺屬入稟向殯儀公司索償

有殯儀服務公司3年前曾發生罕見「領錯遺體燒錯屍」事件，先人遺體被領錯火葬燒致未能取回遺體的家屬，事後只能舉辦一場沒有遺體的葬禮，親好友皆無法瞻仰遺容，無法送別至親，對事件感到震驚且悲痛。他們今天（12日）透過律師就事件入稟區院法院，向當日錯領了遺體的殯儀服務公司索償，不過就未有披露申索金額。

本案原告分別是被領錯黃姓先人的遺孀及4名子女，被告則是祿福壽儀服務有限公司。原告在入稟狀中指，於2020年5月18日早上，被告公司的職員代表另一名林姓先人的家屬到達寰宇殯儀館，欲領取林的遺體。惟殯儀館職員卻讓被告的職員認領黃的遺體，被告公司的職員期間沒有採取恰當步驟來確認遺體身份，包括沒有核對遺體手腕上的識別手帶，又沒有以家屬給予的照片比對遺體的外貌特徵，卻只依靠殯儀館職員的指示，及單憑遺體臉上有痣便領取了錯誤的先人遺體。

被告公司及後把錯領的黃姓先人遺體送往靈實醫院，讓林家舉行喪禮。而該被錯領的遺體期間更被安放在一副透明棺木內，進行了約兩小時的喪禮，封棺前沒有人發現或再確認遺體身份。黃姓先人的遺體最終被錯送到哥連臣角火葬場進行火化。原告指被告公司疏忽，未有恰當履行職責、訓練及監管員工，致原告未能領回先人遺體，事件令原告震驚，並蒙受悲痛、懊悔、焦慮及挫敗。原告因此認為，被告一方要就這次事件，向原告負起民事責任，向原告作出賠償，以及支付利息與訟費。原告並未在入稟狀列明要求的賠償金額。

案件編號：DCPI 98/2023