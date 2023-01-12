跨部門演習測試　提升大亞灣核事故應變能力

港府今日(12日)以大亞灣應變計劃為基礎，進行大型跨部門演習「棋盤三」，多個部門和機構約1,400人一同參與，以測試政府採取預防性防護措施，提升有關人員的核應急能力及相關專業知識，以應對萬一發生影響香港的核電站事故。

演習模擬廣東大亞灣核電站發生一連串機件事故，最終造成輻射有可能外洩，影響核電站以外地方。政府部門在接獲通報後，隨即啟動大亞灣應變計劃，透過媒體向市民發放緊急訊息。香港天文台、衞生署等立即對環境進行輻射監察及分析，不斷評估情況。而警方在東平洲協助疏散島上的村民及旅遊人士，政府飛行服務隊直升機更接載增援部隊在島上搜索，水警輪將撤離的市民送往馬料水渡輪碼頭，登岸後接受輻射測試並進行分流，提前為可能需要接收大量傷者作出準備。

演習中，為減低市民的健康風險，相關部門加強監測香港環境的輻射水平，盡早評估核事故可能造成的後果。另外，文錦渡入境口岸亦採取一系列措施監測由內地進口的食物、抵港貨物及入境人士。海關連同相關部門對由內地從大亞灣核電站20公里範圍內進入香港境內的司機、貨車及貨物進行輻射監測，必要時進行消除輻射污染的程序。