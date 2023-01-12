港鐵油麻地站列車甩車門事故　調查揭螺栓螺母嚴重腐蝕

港鐵今天(12日)公布去年11月油麻地站列車事故的調查報告，列車當日駛入月台時有4道車門脫落，造成荃灣線服務一度受阻。報告提到，該次事故是由於固定金屬護欄的零件，有12組螺栓和螺母出現嚴重腐蝕，導致事發時護欄傾斜並進入列車路徑範圍釀成意外，調查委員會又指涉事金屬護欄未納入管理。至於針對當時有乘客意外行落路軌，港鐵表示將會改動列車警報系統。港府晚上表示，已收到港鐵按要求向機電署提交的詳細報告，港鐵正全面檢視軌道旁的結構裝置及相關設施，預期今年5月中完成。政府會繼續跟進有關檢視工作。

調查委員會的報告指，涉事的金屬護欄在地面基座及隧道壁上用作固定護欄位置的螺栓和螺母因嚴重腐蝕，而導致護欄結構不穩，以致事發時護欄傾斜並進入列車路徑範圍。委員會認為，港鐵的資產管理系統的土木結構分類不夠精細，未有包含上述一類的金屬護欄，亦亦未有就涉事護欄及類似設計的裝置作出登記，致沒有安排針對其檢查的維修指引。委員會並針對有關情況提出多項改善保養維修制度及措施的建議，予港鐵團隊落實。

港鐵公司車務總監李家潤表示，正全面落實委員會就金屬護欄結構的完整性風險，以及針對性維修的建議，將陸續加固或更換57個類似性質的護欄，並同時進行針對性維修；另同時會探討使用視覺傳感/物聯網(IoT)技術實時監察軌旁裝置，當發現裝置有可能進入列車路徑範圍時發出警報。至於當日車廂廣播未能清晰表達乘客需由車廂疏散至油麻地站月台的安排，調查指由於車上控制電綫在事故中受損，車長未能知悉乘客已打開車尾緊急出口斜道，沿路軌旁緊急疏散路徑步行至旺角站。港鐵將按委員會建議，陸續在所有列車增加功能，當緊急出口斜道被使用時，列車會向車務控制中心直接發出警報；公司亦已加強車務控制中心和列車人員培訓，事故溝通期間要使用標準用語，更有效地通知乘客疏散安排。

事發於去年11月13日，一列荃灣綫列車由旺角站出發後駛入油麻地站2號月台時，列車與一個移位的永久固定軌旁金屬護欄碰撞，導致第一卡車前輪軸偏離路軌及有兩對車門移位。事發後，職員安排列車上的乘客離開車廂至油麻地站月台，期間亦有乘客打開列車車尾緊急出口斜道，沿路軌旁疏散路徑步行至旺角站。荃灣綫來往荔景及佐敦站的列車服務一度暫停，完成復修後於翌日早上回復正常。