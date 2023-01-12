中澳台設網上賭博　涉資逾185億人民幣　夫婦等42人被捕

澳門一對夫婦自2017年起，涉嫌非法經營賭博，甚至組織下線從事網上賭博活動，提供網上百家樂、釣魚等博彩項目，同時亦收受外圍足球投注。澳門警方前年起搜證發現組織成員來自澳門、內地及台灣，經與內地公安聯合調查後，澳門及內地警方昨日(11日)採取行動，並拘捕包括主腦在內的15名男女，而內地方面亦緝獲27名集團主腦及成員，涉及投注額超過185億元人民幣，集團從中至少獲利2,500萬元人民幣

澳門警方拘捕人士當中，主腦為36歲王姓男子，澳門居民，報稱商人；第二疑犯為34歲姓包女子，同樣為澳門居民，報稱客服人員，為王的妻子。其餘13名被捕人士涉及10男3女，年齡介乎29至66歲，他們均涉嫌觸犯犯罪集團、不法經營賭博及清洗黑錢，被移交檢院跟進。同時檢獲1,070萬港元現金、電腦、路由器、電話、銀行卡、電話卡等證物。而內地警方亦出動150名警力，於多個省市拘捕27名集團成員，包括兩名主腦。

案情指，澳門司警2021年3月對案件展開調查，發現被捕夫婦在皇朝區某豪宅單位設立運作中心，並組織下線招攬客人參與賭博活動，司警其後與內地公安聯合調查並發現該集團在內地及境外設立多個據點，後台伺服器及集團大部分運作均在境外地區。集團利用受操控的內地銀行帳戶接收賭款，並透過組織成員以螞蟻搬家的方式，將不法所得轉移至澳門，而王姓主腦亦曾將「黑錢」轉至妻子名下洗錢。