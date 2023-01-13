男子港鐵車廂無戴口罩　休班警勸告被嘲弄

政府雖然早前放寬放疫限制，但口罩令仍然生效。近日社交平台流傳一段影片，片首顯示一名男子在港鐵車廂內無戴上口罩，一名疑似便衣警員勸告其戴回口罩，惟無罩男回應，「叫差人嚟囉，戴咩口罩啫，叫差人嚟戴咩口罩吖」，疑似便衣警員回應「冷靜點，跟我落車」，男子更激動「依家點落車吖，你落車畀我睇」，疑似便衣警員再回應「站埋就落車啦」。片段一轉只見兩人在月台繼續開火，男子手持手機拍片，再向對方呼喝「你話便衣就話便衣吖，我夠係便衣啦，你拎張委任證嚟」，疑似便衣警員喝令「放低個電話」，男子反擊「你拎張委任證嚟，我咪放低個電話」。兩人為出示委任證及手機拍片問題，互相吵鬧。

大批網民瀏覽該片段後紛紛留言，「害死香港」、「白卡仔，好玩唔玩玩便衣警察」、「有晒犯罪證據，播毒WO」。亦有網友回應「冇委任證，講一句便衣就真係便衣咩？」。

警方指周三(11日)晚上7時許，接獲港鐵職員報案，稱有人於港鐵觀塘綫列車上發生爭執，經初步調查，一名21歲男子因未妥善佩戴口罩，涉嫌違反《預防及控制疾病（佩戴口罩）條例》被檢控。期間一名休班警務人員在港鐵車廂內見一名男子無戴上口罩，上前表露身份及要求男子戴妥口罩，惟該男子突然情緒激動，大聲吵鬧，休班警員遂向他作出口頭警告，其後該男子回復平靜。