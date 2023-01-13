城大研發改善水分解新技術　促進生產氫氣實現碳中和

金屬氧化物是一種極具潛力的「光電化學水分解」催化劑，能夠將水分子分解為氫氣作為替代能源，但其效能在低電壓下卻會大減。香港城市大學聯同澳洲和德國學者組成的研究團隊，最近發現攙雜了磷質的氧化金屬催化劑，可解決「電荷載流子傳輸」的不良問題，從而減少水分解過程中的能源損耗，為實現碳中和願景提供了潛在新方案。

今次研究由城大能源及環境學院吳永豪教授，以及來自澳洲與德國的學者共同領導。研究成果已在科學期刊《自然通訊》上發表。吳永豪表示希望通過透徹理解提高釩酸鉍效能的方法，為抑制光敏金屬氧化物所產生電子陷阱態、極化子跳動等研究，帶來啟發性的影響；更重要的是，為有效轉化氫氣以實現碳中和願景，提供進一步的潛在解決方案。

釩酸鉍（BiVO4）是一種對可見光及紫外光都有反應的金屬氧化物半導體，被視為在光電化學水分解過程裏，性能極高的光催化劑。本身為光電化學研究專家的吳教授說，光電化學水分解是利用太陽光結合光催化劑、即釩酸鉍等半導體，透過光能和額外的小量電壓供應，讓光催化劑直接將水分子，分解為氫氣及氧氣。