共生藻私藏養份　宿主珊瑚截糧報復　港大研究或可阻珊瑚白化

珊瑚與其體内的共生藻類之間存在一種資源共用的共生關係，兩者會循環共享自身無法獲取的養分。香港大學太古海洋科學研究所及生物科學學院發現，若共生藻變得自私，違背與珊瑚互惠互利的「協議」，那麽作為宿主的珊瑚便可能會通過切斷共生藻的食物供應以作「懲罰」。該研究已於學術期刊《Microbiome》上發表。

無論在人的社會還是生物的世界裏，互信的關係常常都會被濫用。例如珊瑚會允許幾種藻類同時共存，但並非所有藻類都是「老實人」，一些忠誠的藻類會遵守約定，與宿主珊瑚分享養分，有些則會偷偷保留更多的營養來滿足自己的需要，而「自私」的藻類會因而獲得更優越的生存條件，最終影響珊瑚的長期健康。港大太古海洋科學研究所及生物科學學院學者麥瑞比及其團隊，運用穩定同位素技術，將加勒比珊瑚宿主與不同藻類之間的營養流動描繪出來，結果發現珊瑚確實可以懲罰不忠者，同時獎勵忠誠的伙伴。麥瑞比指，珊瑚似乎會限制對它們不利的共生藻類的營養供應，並通過這種方式來培養對它們更有利的共生藻類。

了解珊瑚如何控制和操縱它們的共生藻類，對於珊瑚的生死存亡十分重要。受氣候變暖影響，海洋對於共生藻類而言變得愈來愈熱。水溫飆升導致藻類死亡，而珊瑚宿主亦受牽連而死去，該現像被稱為「白化」。麥瑞比指，如果能讓珊瑚成為更耐熱藻類的宿主，等同於為珊瑚找到「珊瑚益生菌」，不但可以防止白化，更可為受到海洋變暖威脅的珊瑚爭取更多存活的時間。