工會指人手短缺　促加快招聘應對客流

廣深港高鐵西九龍口岸及高鐵香港段將於後日（15日）起恢復服務，最先恢復短途服務，包括途徑福田、深圳北、廣州南站。另外，新增設廣州東站，初期每日出售車票設有上限10,000張，北行和南行各有5,000需要配額。有議員要求增加車票配額，亦有鐵路工會指現時人手短缺，籲加快招聘程序。

議員田北辰認為，每日車票數目和前往廣州東的列車班次並不足夠，他舉例指每架高鐵列車可乘載約600人，如果以一日有38對列車開行計算，現時高鐵香港段每日北上車票僅有5,000張配額，事實上未盡用列車最大載客量。田認為目前是未能滿足市民的需求，要求當局爭取更多配額。

田續指，廣州東為廣州的市中心，是目前最熱門的站點，現時只有6班列車由香港出發是太少，應增加至少一倍。他提及，前往廣州南的大多以回番禺為主，惟人數較少，但復運後卻獲編配每日有8班列車，他建議將大部分往廣州南的列車班次，轉為至廣州東以應付需求。

鐵路工會聯合會主席林偉強表示，高鐵早在今月8日已開始試運，來往廣州與香港西九龍站，讓車長和員工先熟習安排，情況大致暢順，惟目前相關人手緊張，其他站人員要調更及超時工作補替崗位，預警一旦發生事故將影響緊急疏散效率，呼籲公司盡快招聘人手，以確保乘客安全。