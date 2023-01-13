東方日報A1：高鐵復運耳目一新　回鄉證入閘更快出行

廣深港高鐵後日復運，每日北上南下各售5,000張車票，連同其他已開通口岸，通關總名額增至每日單向6.5萬個。高鐵復運初期只提供來往香港、深圳及廣州的短途路線，每日北上開39班車，南下38班，但路線及乘車安排耳目一新，增設連接廣州東站的路線，途經東莞南及東莞兩個新車站；並轉用電子車票，乘客拍回鄉證即可出入閘，出行更快。至於何時恢復高鐵長途路線則未有期。

港鐵香港客運服務總監楊美珍表示，高鐵重開後車票及證件將二合為一，實名購票時，系統會將車票的資料與證件聯繫，乘客之後須憑證件才能入閘。乘客可於昨日12時開始於中國鐵路12306網站購票，而西九高鐵站亦於下午2時開放售票，但過往原有的港鐵售票網站則會停止運作。市民也可以使用手機應用程式，或者於指定的旅行社購票。

港鐵事務及客戶體驗總經理梁靜雯表示，由於防疫需要，市民乘坐高鐵時仍須佩戴口罩。但市民不能攜帶酒精搓手液，以及含酒精的消毒劑或消毒噴霧登車，她建議市民可改帶消毒濕紙巾。

楊美珍稱，高鐵香港段日後將連接全國61個站點，包括新增的廣州東站、東莞南及東莞站，惟現階段僅重開來往廣東的短途線，暫未有時間表啟動長途線。市民若打算前往廣東以外的城市，例如長沙、武漢、濟南等，需於深圳北站、廣州南站轉車。

楊亦指，高鐵香港西九龍站設有6條職員輔助通道和10條自助通道，乘客如果選用自助通道，只需幾秒就完成實名認證和入閘程序。

她建議乘客乘車前應預留充裕時間，到車站辦理出境手續，職員會檢驗乘客的48小時內核酸檢測無染疫結果證明，以及電子健康申報二維碼等文件。

運輸及物流局局長林世雄表示，廣州東與香港的鐵路服務需求一向大，估計該路線會很受歡迎，尤其香港西九龍站附近有M+博物館及故宮博物館等旅遊景點，預計可提升高鐵服務的吸引力。

至於高鐵新增廣州東站後，當局會否取消城際直通車服務？林指當局會繼續檢視高鐵在廣州東站的運作，檢討現有直通車服務的路向，適時再作公布。他稱，就何時恢復長途車問題，港府需要更多時間與內地相關單位聯繫，重申需視乎西九龍站的運作情況，陸續回復長途車服務，惟現時並無時間表。

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