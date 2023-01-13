高鐵下周日起復運　個別班次售罄　港鐵指購票用手機認證較快捷

廣深港高鐵後日(15日)復運，每日北上南下各售5,000張車票，連同其他已開通口岸，通關總名額增至每日單向6.5萬個。高鐵復運初期只提供來往香港、深圳及廣州的短途路線，購票採用電子車票系統，乘客可於12306網站購買車票。港鐵香港客運服務總監楊美珍今日在電台節目表示，截至昨晚共售出約3,000張北上車票，個別班次已售罄。她稱，留意到有市民透過12306網站購票認證時間需很久，甚至有收不到認證，將向相關平台反映。

楊指出，購票毋需去車站認證，本港手機號碼可以接收認證，用電郵收取認證或需時會較長。她稱，乘客入閘時同時認證身份，省時兼方便，而要證件及車票合一，需要透過12306網站或手機程式購票。長者如有需要，仍可在櫃檯、售票機或旅行社購票。對於高鐵西九龍站昨日有巿民排長龍購票，她表示，有即時作出變動，安排100人在西九龍站工作，至當日傍晚，排隊情況已有改善，而今早亦未見有很多人。

立法會議員陳恒鑌今日亦在電台節目表示，政府和港鐵預算或失準，乘客對高鐵服務的需求被輕視，部份人使用12306網站購票遇上困難，或與未熟習系統有關，應預早教乘客使用，包括如何安裝有關流動應用程式，以避免有人親身到西九龍站購票出現人龍。他又指，12306系統由內地開發，資料庫未必能驗證部分手機號碼和繁體字。