近6成受訪者同意三隧分時段收費　團體倡「搵食車」西隧減價

西隧專營權將於今年8月交回政府，政府早前公布三隧分流方案，惟被批無助分流。有政治團體今日(13日)公布有關市民對三隧分流意見之調查結果，發現有近60%人不清楚政府建議的三隧分流方案內容；亦有約60%人同意三條海底隧道應分時段收費。該團體認為調查反映現時市民對三隧分流方案仍不熟悉，且意見眾說紛紜，建議政府應多加宣傳；另外又建議分時段收費，同時下調俗稱「搵食車」的小型貨車及貨車於西隧收費，以助分流。

政府早前提出三隧分流方案，建議將東隧及紅隧收費由現時的25、20港元，一律加至30港元，而西隧收費就由75港元減至60港元，的士則劃一收費25港元。就此方案，有政治團體於去年12月中至今年1月中進行調查，共訪問了846人。當中有58.2%人表示不清楚政府建議的三隧分流方案內容；至於「西減紅加」的安排，共約62.3%人不同意此方案有助分散現時車流量；另外有66.5%人同意俗稱「搵食車」的小型貨車及貨車於西隧收費減價，以吸引「搵食車」使用西隧。

油尖旺區議員李偉峰認為，近60%人不清楚三隧分流方案反映政府宣傳不足；而分段收費方面，李則認為應在繁忙時間的部分時段，例如早上8時至10時、或下午5時至7時，限制部分車輛使用海底隧道過海，或在時段來提高收費等。

該政治團體交通政策發言人韓俊賢則指出，現時對於三隧是否應劃一收費標準仍眾說紛紜未有共識，建議政府可就方案再作諮詢，並建議西隧設優惠價與「搵食車」，有助經常過海的車輛分流；又建議，政府可津貼或營運汽車渡海小輪服務，以免費價格提供誘因，鼓勵道路使用者轉用汽車渡輪作分流。