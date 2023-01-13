3D打印珊瑚礁盤保育海洋　初創企業Archireef進軍海外市場

面對養育海洋生物的珊瑚群落日漸消失，Archireef聯合創辦人及行政總裁余碧芬（Vriko）將一個個由赤陶土製成、呈橙啡色六角形的「珊瑚礁盤」移植到海底，成為拯救瀕臨死亡珊瑚的浮台，為海洋萬物打造居所。

Vriko在香港大學生物科學學院及太古海洋科學研究所修讀博士課程期間，與團隊利用3D打印技術製作珊瑚礁盤，並於2020年9月創立環保科技公司Archireef，致力把科技結合海洋保育，重新建構海洋生態系統。

3D打印赤陶土珊瑚礁盤 孕育海洋萬物

Vriko自小與大自然結緣，2014年起經常於西貢海域潛水，探索珊瑚礁附近的海洋生物，驚覺珊瑚群落正面臨氣候變化的威脅，香港亦出現水底沙漠化的現象。當時她親眼目睹一個珊瑚群落在2個月內逐漸消失，就萌生保育海洋的念頭：「如果我們不作出改變，全球將會失去90%的珊瑚礁；在香港，珊瑚群落更承載了本地25%的生物。」

Vriko形容，與團隊研發的3D打印珊瑚礁盤就如珊瑚的「根」，讓碎落的珊瑚依附生長。在水底作「重新裝修」後，水底沙漠即轉為生物的宜居之所。她解釋，傳統人工礁盤是運用水泥、金屬或塑膠組成，對海洋及生物並不友善；而赤陶土是天然物料，適合珊瑚向上生長，加上3D打印技術能設計出結構非常複雜的珊瑚礁盤，針對性解決本地環境問題，提高珊瑚存活率。

初次創業欠經驗 科學園成驅動者

Vriko創辦Archireef，期望3D打印珊瑚礁盤得到更多應用；她認為在香港創業有不少優勢：「創業需要啟動資金，而在香港只要有好的構思就可以去嘗試。」Vriko憶起參加了由香港科技園公司主辦的「電梯募投比賽2021」並取得冠軍、綠色科技及建築科技組別冠軍，以及最受歡迎大獎。當中參賽者要在60秒電梯旅程中，向國際投資者及商業機構推介創新構思，她認為「電梯募投」概念很有趣：「ICC（環球貿易廣場）由地面至100樓剛好60秒，要在短時間和流動的環境清晰傳達信息予受眾，助我建立更大的信心。」

「電梯募投比賽」除了訓練表達技巧，更重要的是參賽過程中獲得不少曝光機會，助初創企業拓展商業及人際網絡。Vriko表示：「勝出比賽除了獲得可觀的現金獎，由於當時Archireef只成立了一年，比賽提供了更多機會讓我接觸本港不同的客戶及初創企業，使我了解公司在本地的定位及市場需求。當中更遇到不少人支持可持續發展的理念，妨如為我及公司注入強心針。」得悉香港科技園公司即將舉辦「電梯募投比賽2023」，Vriko坦言「電梯募投」沒有秘方，唯一能提供予來屆參加者的建議就是「享受過程」，Vriko笑言：「我認為除了將所思所想表達出來，參加者對公司及產品的信心，展現出來的態度比內容更為重要。」

Archireef成立兩年 拓展海外市場

現時Archireef已於香港水域放置了約300塊珊瑚礁盤，經過約兩年半時間，珊瑚礁仍然有95%存活率，更孕出相關的海洋生物多樣性，包括無脊椎生物及魚類。Vriko稱Archireef由香港出發，再協助全球解決海洋保育問題，因此去年年初已將業務拓展到中東的阿聯酋，於當地成立兩間分公司及設置一個400平方米的廠房。Vriko指業務拓展到中東全因有市場需求：「阿聯酋和香港的海洋面臨同樣問題，在高度發展的城市中，水底同樣有重要的生態資源。」

Archireef現時集中從事珊瑚復育工作，Vriko相信3D打印技術及採用天然物料的理念，可以應用於其他海洋生態系統，如生態海岸線及紅樹林等。她期望日後Archireef能作橫向發展，做到產品多元化之餘，同時深化產品的功能，持續監察生物多樣性。