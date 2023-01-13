港府調整新冠核酸檢測判定標準　下周一起Ct值35或以上為無染疫

​政府今日（13日）公布，因應疫情發展，加上考慮到新冠病毒核酸檢測結果Ct值達35或以上的個案一般傳染性極低，衞生署衞生防護中心在評估相關風險後，決定由1月16日凌晨零時起，除作為臨床診斷用途外，不再把核酸檢測結果Ct值達35或以上的人士列作確診個案。因此，有關人士不會獲發隔離令，即不用進行家居隔離，亦不會被安排進入社區隔離設施。

由1月16日起，所有香港特區政府認可進行新冠病毒病反轉錄聚合酶連鎖反應檢測的本地醫療檢測機構（包括各區社區檢測中心／檢測站）在進行臨床診斷用途以外的核酸檢測時，如檢測結果的Ct值為35或以上，相關檢測結果會一律被界定為無染疫。所有由當日起發出的檢測結果，不論是否於1月16日或之前進行採樣，均會採用調整後的判定標準。調整後的判定標準同樣適用於在社區檢測中心／檢測站進行的免費及自費檢測，其中自費檢測的無染疫證明可用作跨境等用途。

就1月16日前經核酸檢測確診而Ct值達35或以上並仍然持有有效隔離令的人士，衞生防護中心會於1月16日中午前透過電話短訊通知他們毋需繼續隔離，並同時取消他們的隔離令。政府亦會安排身處隔離設施的相關人士有序地離開。隔離人士如未有接獲衞生防護中心的主動通知，則須按照隔離令的原定指示繼續隔離，直至他們在檢測確診後第4天起連續2天取得快速抗原測試無染疫結果為止。

另外，快速抗原測試不會有Ct值，靈敏度亦比核酸檢測低，快速抗原測試呈無染疫時其病毒量較高。故此，所有經快速抗原測試呈報的確診個案仍須按照隔離令的原定指示繼續隔離。發言人提醒市民及旅客，他們可到認可醫療檢測機構（包括社區檢測中心／檢測站）進行自費檢測，以取得檢測結果證明作出行之用。現時，所有從香港入境內地的人士必須持有列明為無染疫的自費核酸檢測結果，如結果為確診，即Ct值35以下，他們均不能進入內地。