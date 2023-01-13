攜製炸彈原材料　網絡工程師認罪　還押2.20判刑

四旬網絡工程師前年於粉嶺因攜帶載有能製造爆炸品的粉末、物品等的行李箱，而被監視警員截獲。該工程師今（13日）於區院承認一項管有爆炸品罪，法官郭啟安認為有關行為儼如恐怖襲擊，且閱畢辯方的求情資料後，直言不解一個擁有大好家庭、經濟有一定基礎的人，「點解要走上呢段道路而變左恐怖分子」。法官最後將工程還押至2月20日量刑，期間待雙方釐清化學品及被告角色等資料。

被告黃智榮（44歲），承認於2021年2月8日，在粉嶺榮福中心外馬適路及聯捷街交界的行人路，管有硝酸鉀、氧化鐵、鎂、鋁及硫磺粉末，及煙火棒、爆竹及2套無線電遙控。同案當有一名被告張煜球（62歲、裝修工人）的案件，則將於8月14日審理。

案情指警方據情報於當日監視黃，見黃手持尼龍袋由柴灣登車往粉嶺後，先把尼龍袋鎖在案發行人路欄杆上，再進入榮福中心。被告隨後帶同一個銀色行李箱步出，再把行李箱放在尼龍袋位置旁。警方其後上前截停被告，並在尼龍袋及行李箱中搜獲防毒面罩、瀘芯及涉案粉末、物品等。被告警誡下稱替人運送該些物品，事後可獲1萬至2萬元報酬，而該些物品則可賣15萬至20萬港元。警方並在被告身上搜獲一條鎖匙，後以鎖匙打開一單位，從中檢居伸縮棍、弓、箭等。專家化驗有關物品後，認為屬製造爆炸品原材料，而無線電遙控則可用作電子點火器。警方亦在被告身上檢獲的電話中，發現被告曾與一名人士有訊息來往，內容提及「整蛋糕」、被告稱知是「玩具」等，而蛋糕及玩具乃應付警方截查及製造裝備等術語。

案件編號： DCCC 891/2021