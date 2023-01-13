《立場》涉煽動案　前總編鍾沛權：已下架部分評論及專訪

《立場新聞》（下稱立場）出版公司Best Pencil（Hong Kong）Limited、其董事兼前總編輯鍾沛權及前署理總編輯林紹桐，被控串謀發布及或複製煽動刊物罪，案件今（13日）繼續在區院審訊，續由鍾沛權作供。鍾供稱，自《蘋果日報》高層被捕後，立場便將安全系數提升，先後下架部分評論及專訪文章。鍾續稱，立場1年間保守估計刊登約2萬篇文章，若這些文章只為襯托控方指控的17篇「罪證」，則「真係好失敗」。

鍾表示，新聞媒體想呈現多元聲音，而非單一聲道，否則「睇得多都會悶」。因此，立場會報道羅冠聰、許智峯等人的動向，也會刊登其他人或機關對他們的批評；立場會專訪民主派，也會訪問建制派人士。事實上，其他媒體例如《星島日報》、《橙新聞》等，都有刊登涉及羅冠聰等人的新聞，報道中也有引述他們的言論。

鍾認為，如果某人有一定影響力，立場就有責任如實報道其主張，讓公眾有充分知情權，以達致理性辯論。鍾續指，立場的個人專訪會盡量詳細，以立體呈現人物，強調無意美化或醜化受訪對象。而一般人不會誤會受訪者的觀點等同立場主張，故沒必要刻意與受訪者劃清界線。鍾直言，若對政府的激烈批評是基於事實基礎，應該是言論自由所容許，形容煽動與否界線「好難拿捏，好隨意」，重申立場無意作政治煽動。

案件編號：DCCC 265/2022