前區議員與夫婦爭執肩撞對方　上訴打鬥罪被駁回

觀塘區議會油塘東選區前議員龔振祺，被指於2021年6月15日在其高怡邨高遠樓的辦事處外，與一對夫婦爭吵及打鬥。事後3人被控在公眾地方打鬥罪，夫婦獲准各自簽1000港元守行為1年結案，龔則否認控罪受審，於裁判法院在審訊後被裁定罪成，被判罰款200港元。龔不服定罪，早前向高院原訟庭提出上訴，原訟庭法官陳仲衡經聆訊後，今天（13日）頒判詞駁回其上訴維持原判。判詞指片段顯示龔是蓄意推撞事主，明顯是故意報復非出於自衞，原審裁判官的裁定無犯錯。

控方案情指，案發當日1對夫婦與上訴人龔振祺（31歲）的助理爭執，龔上前擋在助理及該對夫婦前，該名丈夫行近龔並責備他，龔用左肩撞擊他的上身，夫婦的女兒則以手機拍攝到整個過程。裁判官依賴該片段裁定龔是蓄意推撞。

龔指裁判官過分依賴片段的內容，他當時只是出於自衞，且因空間不足，故上前尋求空間離開。不過法官觀看片段後，亦認同裁判官裁定，認為清楚顯示到龔是蓄意用力撞向男事主。法官指雖然該對夫婦當時態度屬粗暴及挑釁，但龔之後的行為明顯是故意報復非自衞。裁判官清楚裁定3人當時屬打鬥，法官認為並無犯錯。法官亦指出當時龔並非無空間離開，亦不是驚惶失措，他是鹵莽用左肩撞向男事主，並構成毆打。

案件編號：HCMA 273/2022