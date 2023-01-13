調查政府9項施政表現　「推動青年發展」評分最低

有調查發現，9項施政表現評分中，有7項錄得上升。

有調查發現，特區政府的9項施政表現中，評分最高的繼續是「維護國家安全」，評分最低的則是「推動青年發展」。至於9項施政表現評分中，有7項錄得上升，當中以「增加土地房屋供應」評分升幅最大，升了0.16分。

香港研究協會今年1月3至9日，成功訪問了1056名18歲或以上市民，對特首、司局長及特區政府的滿意度進行評分，1分為非常不滿意，5分為非常滿意。調查發現，「維護國家安全」評分最高，有3.14分，過去4次調查皆位居榜首；其次為「持續發展經濟」及「增加土地房屋供應」，同為2.69分；再次為「扶貧安老助弱」，錄2.61分，而評分最低的則是「推動青年發展」，只有2.54分。

「增加土地房屋供應」為升幅最大的施政範疇，升0.16分，反映市民對政府近期推動的房屋政策觀感改善；其次為「持續發展經濟」，錄得0.12分的升幅，相信受恢復與內地通關消息帶動，市民對經濟發展的樂觀情緒增加有關。

隨着香港與內地恢復免隔離通關，香港研究協會促請，特首及各主要問責官員認真研究改善通關程序的措施，進一步有序恢復兩地人員正常往來，推動香港主動融入粵港澳大灣區發展，為本地經濟活動注入更強大的動力，改善市民生活，爭取更多市民的支持及信任。