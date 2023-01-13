審計報告揭安達臣道工程超支10億 　議員批當局權責不清

審計署早前揭發觀塘安達臣道發展工程計劃，因當局大幅更改行人天橋系統的設計細節，以及未經全面諮詢便倉卒招標，致令承建商提出申索要求延長合約期並追討延期費用，政府簽訂補充協議，並多支付逾7,000萬港元以加快完成工程及解決申索，設計其後大改引致超支近10億港元。多名議員今日(13日)在立法會政府帳目委員會上，關注具體合約結算安排，又批評當時政府部門權責不清，而容許可刪減條款處理工程改動，變相導致政府被動地不斷被人索賠。政府回應指容許刪減條款處理工程改動，屬「進可攻、退可守」，又強調工程沒有超支。

土木工程拓展署署長方學誠先說明項目時間表，指政府先在1997年展開工程規劃及研究，而當時相關項目參數為公私營房屋為六四比例。而至2005年重啟項目時，參數全數改成公營房屋，其後開始設計建造顧問合約，包括增建新行人天橋，更改個別走線等。另外，方指至2007年展開公眾諮詢，考慮到部分意見認為應更改行人天橋設計，認為要配合2015年入伙的目標，時間緊迫，而到2016年12月，所有行人天橋工程大致完成。

議員黃俊碩則關注具體合約結算安排。方學誠回應指項目去年9月已完成結算，總獲批撥款是35.4億港元，支出為34.6億港元，強調項目沒有超支，而工程一般會預留10%作應急費用。另外，方又指土地平整是項目的主體工程，故此希望爭取時間展開工程，又認為在行人天橋合約中，容許刪減條款處理工程改動，形容為「進可攻、退可守」，但承認未必理想。議員簡慧敏則指出反映當時政府部門權責不清，因到立法會申請撥款及決定項目實施分別由兩個局跟進，至於可刪減條款反令政府被動地不斷被人索賠。

至於房屋局局長何永賢則指，天橋工程規劃作出調整的原因，是基於政府改變公私營房屋比例，此舉會影響單位落成數目、面積，當中預計人口亦由本來的4萬人增加至4.8萬人。房屋署署長王天予表示，合約並非只包括行人天橋，並有多個地區意見需研究。另外，王指因應供水及地質等問題，令道路延遲交付，安達邨和安泰邨無法達成2015年入伙的目標。王又指設計行人天橋有需要考慮周邊設施而作整體布局，認同可刪減條款合約處理是較合適安排。

另一議員謝偉俊關注行人天橋的興建難度性，方學誠稱項目在香港是數一數二的高難度，而何永賢指天橋依山而建，有其複雜性。最終會議討論近4小時後仍未完成，需留待下月會議再續。除行人天橋系統問題，審計報告亦指出天橋興建過程令附近斜坡現多宗事故，天橋落成後升降機又壞不斷，3年壞183次，平均每次暫停10小時，最長一次停了10日。審計署建議政府於合約招標前敲定工程設計，於合約中加入分階段進行工程的安排等條款。