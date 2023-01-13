去年逾71萬人訪故宮　館方擬招募100名學生大使推廣中華文化

本港一向被稱為「文化沙漠」，但「文化沙漠」中亦帶來一片綠洲，香港故宮文化博物館公布，自去年7月起，已接待逾71萬名訪客。當中「藝苑尋珍──列支敦士登王室收藏名品」至今已有逾10萬人次到訪。踏入新一年，訪客可在下月13日至3月5日期間，每晚在藝術公園草坪，欣賞由「約定極光」直送本港的北極光，以及其他戲劇、音樂等新活動。

故宮文化博物館亦會於下月舉辦首個以該館館藏為主題的特別展覽，深入探討金器在亞洲不同年代和社群的重要性和文化藝術交流中扮演的角色。館方推出的「香港故宮學生文化大使」目標會招募100位本港大專院校和中學學生，加深他們對文物和博物館專業的認識和興趣；而博物館自去年9月開學後，已接待逾22,000位中小學生，向他們推廣和傳承中華文化和中國歷史。

另外，M+博物館館長華安雅獲委任為國際現代藝術博物館及藏品委員會主席，任期由今年至2025年。戲劇方面，由石家莊市河北梆子劇團表演的項目《鍾馗》、《穆桂英掛帥》，以及裴艷玲師生傳承講座及折子戲示範將於下月17至19日上演。西九亦會在今年3月尾至4月初舉行全新大型音樂節，屆時將有本地樂壇歌手和音樂人出席，而內容和售票詳情將於下月中公布。