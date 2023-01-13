一款口罩含菌落總數超標準上限33倍　涉案集團60歲男總經理被捕

香港海關今日(13日)呼籲市民馬上停用一款外科口罩，測試結果顯示該款口罩的含菌量超出標準上限，涉嫌違反《消費品安全條例》。商戶如有出售，亦應立即下架。海關調查行動中，涉案電訊集團的一名60歲男總經理被捕，現正保釋候查。

海關早前接獲舉報，指市面上有懷疑不安全的外科口罩出售。人員隨即進行調查，在一個電訊集團兩間位於觀塘的零售店分別試購兩款外科口罩作安全檢測。根據相關一次性使用衞生用品衞生標準，顯示其中一款外科口罩樣本的細菌菌落總數超出標準上限約33倍，涉嫌違反《條例》。

此外，海關亦發現該兩款外科口罩的包裝上只附有英文警告或警誡字句，沒有相關中文警告或警誡字句，涉嫌違反《條例》的附屬法例《消費品安全規例》。海關知悉化驗結果後，隨即派員採取行動，搜查涉案電訊集團旗下多間零售店、相關供應商和生產商的處所，檢獲共3,660片懷疑涉案口罩，包括兩包共10片懷疑含菌量超標的口罩，以及730包共3,650片沒有中文警告或警誡字句的口罩。兩款口罩均為5片袋裝，售價為10港元。

初步調查顯示，兩款外科口罩由涉案的生產商於香港生產。海關人員將就涉案口罩作進一步化驗，以確定含菌種類。除涉案電訊集團旗下的零售店、供應商及生產商外，海關亦巡查全港多個零售點，暫未再發現有該兩款外科口罩出售。