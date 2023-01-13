訛稱事主拒落口供令調查終止　男警行為失當罪成囚半年

警員被指在調查店舖盜竊案時，於報告訛稱與案有關市民拒絕協助，更自製市民投訴電郵以加強說服力，警方最後終止調查。惟上司發現可疑並向上級報告。涉事男警早前否認在公職中行為失當罪，經審訊後被裁定罪成，今（13日）被判囚6個月，但獲准以2萬港元保釋等候上訴。裁判官指此類案件非常嚴重，涉及公職人員違反政府及市民賦予的信任下行為失當，既影響潛在刑事案件及司法系統，更打擊市民大眾對警隊的信任及警隊的威信，且被告犯案時有一定計劃，亦沒有悔意，考慮後將被告判囚。

這宗案件先前於沙田裁判法院審訊及裁決，今天移師東區裁判法院判刑。50歲被告溫志煒，被控1項在公職上行為失當罪，控罪指他在香港身為警務人員，無合理辯解或理由，在擔任公職期間或在與擔任公職有關的情況下，作出蓄意及可構成罪行的不當行為，即在2019年3月26日與2019年6月4日之間，虛假地在案件編號TS RN 18023685的警察檔案的調查報告，以及M.12和M.14的紀錄中，表示陳詩媚曾通知警方，她不會就一宗指稱的店舖盜竊案向警方提供口供，而導致該案的調查延誤及警方的調查終止。

控方於審訊中指控被告於調查1宗盜竊案件時，訛稱曾聯絡與案有關的1名車主，但對方拒絕協助調查，並發送投訴的電郵，及向上司建議終止調查。惟被告實際並無聯絡車主，及指有關電郵乃被告杜撰，令該宗盜竊案的調查被延誤及終止調查。

案件編號：STCC 3724/2021