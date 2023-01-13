政Whats噏：房屋局就簡約公屋同地區溝通　黃丹晴：只叫自己陣營嘅人

左起：戴尚誠、陳有海同林頌鎧視察簡約公屋選址。

旨在紓緩不適切住房問題嘅簡約公屋，計劃階段就已經爭議多多，無論喺造價、交通、搵地方面，都惹來唔少質疑。房屋局副局長戴尚誠，尋日(12日)就同埋屯門區議會主席陳有海、屯門區議會地區設施管理及環境衞生委員會主席林頌鎧，一齊視察屯門54區同3A區兩個簡約公屋選址。事後房屋局表示，會同屯門區議會保持溝通。然而，同樣關注簡約公屋嘅屯門區議會副主席黃丹晴，就對於今次嘅視察，毫不知情。

戴尚誠尋日趁住視察選址嘅機會，就興建簡約公屋勢必影響社區設施規劃嘅講法，作出解釋。佢話政府只係借用尚未發展嘅土地，喺一個較短嘅空檔期推展簡約公屋，並唔會影響長遠用途規劃設施嘅出現。戴重申，幫助住喺惡劣居所嘅市民，為社區創造互利共贏嘅價值，較相關土地作為臨時物資存放或地盤工作區，一定有意義得多。佢又指兩位主席亦提出不少建議，包括如何善用簡約公屋，將附帶嘅設施配套造福鄰近社區等。

之但係，黃丹晴喺舊年11月曾去信房屋局，要求派員出席周一(9日)嘅區議會大會以討論簡約公屋，但房屋局以整理資料為由婉拒，話要等到1月下旬先可以同屯門區議會實地視察。殊不知房屋局尋日就邀請兩位區議員同事落區，但黃丹晴就無份。不過，黃話自己唔會嬲，因為明白佢哋鍾意搵番自己「陣營」嘅人。

對於房屋局強調政府只係短期借用尚未發展嘅土地推展簡約公屋，唔會影響長遠用途規劃設施嘅出現，黃就反問話「咩叫短？」、「係咪兩、三個月？」，指按照政府所講簡約公屋可以住5年，其實一個體育館由籌備到落成都差唔多5年啦，莫非咁都唔算長遠規劃？佢質疑已經影響長遠規劃嘅情況下，當局似乎再無其他替代方案。

有關屯門54區呢個簡約公屋嘅選址，陳有海話原先嘅計劃係起體育館，只係康文署一直都未能交出時間表，而佢就希望政府能夠兌現承諾，保證簡約公屋計劃一屆5年即告完結。至於尋日嘅視察選址，陳有海話房屋局約得好急，朝早通知佢話即日下晝就要睇選址嘞，對方又話之後會再約其他區議員同事喎。

其實經過辭職潮之後，剩底嘅區議員為數唔多，房屋局搵埋其他區議員視察簡約公屋選址，又有幾難呢？