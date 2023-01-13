為方便市民往維園年宵　年廿五起多路封閉　設行人專用區

年廿五(16日)起一連7天在維多利亞公園舉行的年宵市場，為方便市民前往，屆時警方將在銅鑼灣及天后實施特別交通安排，包括設行人專用區、分階段封路、交通改道、部分停車位暫停使用及禁止學習駕駛者使用部分道路。

行人專用區包括景隆街以東的駱克道、東角道及百德新街以西的記利佐治街，將於年廿五至年廿八(19日)下午4時至晚上11時59分、年廿九(20日)下午4時至翌日凌晨1時及年三十(21日)中午12時至翌日凌晨3時生效。

封路方面，部分道路或於年廿五至年廿八上午10時至晚上11時59分，及年廿九上午9時至翌日凌晨1時封閉，包括通往介乎帆船街與興發街的栢景臺停車場的電氣道支路，前往栢景臺停車場的車輛除外；介乎高士威道與琉璃街的興發街，專營巴士及專線小巴除外；興發街近琉璃街的避車處等。糖街、記利佐治街及百德新街等或於年廿五至年廿八下午4時至晚上11時59分封閉。年三十上午10時起或分階段實施封路措施。

學習駕駛者不可在年三十下午4時至翌日上午8時使用禮頓道、天樂里及加路連山道等多條道路。所有位於封路範圍內的停車場及車輛出入口將暫停使用，直至另行通知。部分道路或在年三十午5時或9時起需改道，包括介乎電氣道與興發街的琉璃街改為單向西行及不准公共小巴行駛等。